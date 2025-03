Gli aquiloni nel cielo di Gubbio. Torna la rassegna "Ventomania"

Gli aquiloni sono pronti a riprendersi il cielo di Gubbio. Nel weekend del 22 e 23 marzo, infatti, torna con la sua 39° edizione Ventomania, il prestigioso festival internazionale che unisce lo spettacolo degli aquiloni a laboratori, musica e divertimento per tutte le età. L’evento, che si svolgerà nel Parco del Teatro Romano, è stato presentato ufficialmente questa mattina in conferenza stampa dal presidente degli Aquilonisti Eolo Gubbio Fabrizio Pierotti, presente insieme alla vice Elena Monacelli e ad altri soci, e dall’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, la quale ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione comunale non solo per Ventomania, ma anche "per il prezioso lavoro svolto dagli aquilonisti nelle scuole, attraverso un’attività che promuove l’arte del volo e la cultura degli aquiloni tra le nuove generazioni". Fabrizio Pierotti, presidente dell’associazione eugubina che organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Gubbio, ha parlato orgoglioso dei traguardi raggiunti: "Siamo tornati ai livelli di presenze pre-covid; nel weekend ci saranno circa 40 gruppi provenienti dall’Italia ma anche cinque delegazioni estere, da Francia, Belgio, Germania, Portogallo e Brasile". Ventomania si conferma dunque su numeri importanti grazie anche a un’attrattiva internazionale e al ricco programma proposto. Si parte già dal pomeriggio di venerdì 21 marzo, con i voli di prova in attesa dell’arrivo degli aquilonisti da tutto il mondo, anche se è il sabato a lanciare definitivamente la manifestazione: dalle 10, il campo di volo si animerà con l’arrivo delle delegazioni e l’inizio delle esibizioni. Stessa tabella di marcia per domenica, con alcune aggiunte: alle 15:15 si esibiranno gli Sbandieratori di Gubbio, seguiti dal saluto delle autorità e, alle 15:45, dal gran finale con il volo collettivo di tutti gli aquiloni.

Federico Minelli