Gli anziani e lo smartphone. Ecco come fare

FOSSATO DI VICO - Il circolo Acli “Ora et Labora“ organizza il corso “Anziani + Smart“. La singolare iniziativa ha l’obiettivo di aiutare gli over 60 a migliorare le proprie competenze nell’uso dello smartphone e delle principali applicazioni sempre più necessarie per comunicare anche con le istituzioni. Il corso è completamente gratuito: verrà attivato qualora dovessero esserci almeno cinque partecipanti. Si terrà ogni martedì a partire dal 4 febbraio per complessivi sette incontri di due ore dalle 17 alle 19 nella sede di viale Salvador Allende, nella frazione di Osteria del Gatto. Per iscriversi, entro il 20 gennaio, occorre contattare la segreteria del circolo; lo si potrà fare anche telefonando al numero 075/919121. L’organizzazione del corso è una delle tante iniziative attuate dal circolo fossatano, benemerito nello svolgere attività promozionali con informazioni, assistenza, e servizi utili alla comunità.

A.C.