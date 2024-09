Gli ’Amici Treno’ in visita da Papa Francesco. Ricordando la Fcu

UMBERTIDE – In viaggio per incontrare il Papa. Prima uscita ufficiale per gli "Amici Treno": più di 100 persone infatti hanno preso parte alla gita organizzata dell’associazione, gruppo ha come obiettivo quello di tutelare e difendere il patrimonio di ricordi e di esperienze della ex Ferrovia Centrale Umbra. La meta è stata Roma, per assistere all’udienza generale del mercoledì di Papa Francesco, a cui si è aggiunto il piacere di visitare le tante bellezze che la Capitale offre.

Una giornata passata insieme che ha unito ancora di più gli iscritti e i simpatizzanti di Amici Treno.

Il consiglio direttivo dell’associazione, molto soddisfatto, annuncia che nei mesi a venire del 2024 e per il prossimo anno sono in fase di organizzazione nuovi ed interessanti eventi. Il gruppo è nato nel marzo del 2023 e in pochissimo tempo ha raggiunto un gran numero di iscritti, a dimostrazione dell’attaccamento che Umbertide ha sempre avuto per la "sua" ferrovia.