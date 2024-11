Gli Amici del Teatro puntano all’inclusione con “Doppia verità“

Il 3 novembre alle 17 al Teatro Bonucci di Colombella l’associazione “Amici del Teatro” renderà concreto un progetto importante, anche per rendere concreti i punti fissati nel G7 dell’inclusione. Per la prima volta in Umbria, la commedia di una compagnia amatoriale – dal titolo “La doppia verità” - verrà tradotta nella lingua dei segni. Una iniziativa voluta dal consiglio del sodalizio, in sinergia con l’associazione Anilis di Perugia che curerà quella che più che una traduzione è una interpretazione in parallelo.