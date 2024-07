"Giustizia più rapida e accessibile". La Procura generale apre le porte al web e all’innovazione tecnologica

Lo sviluppo tecnologico al servizio di una giustizia sempre più trasparente, rapida, accessibile, vicina al cittadino e alle imprese. Vanno in questa direzione le numerose "sfide" portate avanti nel distretto giudiziario umbro, illustrate nel corso dell’incontro, organizzato presso l’aula Goretti del Palazzo di Giustizia, aperto al confronto con il territorio rappresentato dalle tante autorità istituzionali civili e militari presenti. Incontro nel corso del quale è stato evidenziato come la Procura generale di Perugia, con la Corte d’Appello e gli altri uffici del distretto, abbia intrapreso fin dal 2022 importanti progetti in sintonia con l’idea di realizzare una "smart city" della giustizia. Il tutto grazie all’utilizzo dell’innovazione tecnologica, che ottimizza e migliora le infrastrutture e i servizi ai cittadini, in vista anche della cittadella giudiziaria che accoglierà i principali uffici giudiziari perugini.

Tra le novità illustrate, il progetto della Banca dati di merito, condiviso con la Dgsia del ministero di Giustizia, ora Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia, voluto e sviluppato dai due Uffici apicali grazie al Protocollo siglato proprio al fine di rendere trasparente l’attività giurisdizionale. Fiore all’occhiello dell’innovazione tecnologica, il rinnovato sito internet. Tramite il quale gli utenti possono avere conoscenza dell’attività svolta e della struttura organizzativa.

Il portale rende disponibile ai cittadini servizi in ambito penale, civile ed amministrativo oltre che documenti, novità normative, la carta dei servizi, le news. Altro aspetto sul quale punta molto la Procura generale è quello della comunicazione istituzionale. Anche la Corte di Appello, con l’intento di migliorare la comunicazione con gli utenti, ha provveduto a rinnovare il proprio sito. Uno strumento online di particolare importanza, condiviso tra la Corte di appello e la Procura generale, anche questo realizzato grazie alla collaborazione dell’organismo trasversale dell’Ufficio del processo, è il Notiziario pubblicato con cadenza mensile all’interno dei siti web dei due Uffici. Tra gli obiettivi futuri rientra la realizzazione di una app della Procura generale che darà all’utente una conoscenza "a portata di click" di tutti i servizi. La Corte di appello sta lavorando per diffondere sul territorio l’iscrizione degli enti pubblici locali nell’apposito registro Regionale al fine di accedere al processo civile telematico.