Giuseppe Battiston in scena a Gubbio con ’La Valigia’ E al Sant’Angelo di Perugia presenta il suo film

Due appuntamenti, tra teatro e cinema, con Giuseppe Battiston (nella foto), per apprezzare da vicino il talento poliedrico e sfaccettato di uno dei più importanti attori italiani. Questa sera alle 21 Battiston sarà protagonista al Teatro Comunale Ronconi di Gubbio, nell’ambito della stagione di prosa, con “La valigia (In viaggio con Dovlatov. Un torero squalificato)“ di Sergei Dovlatov, per la regia di Paola Rota. “La Valigia“ è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista racconta attraverso l’amore e l’odio (soprattuto l’amore) verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono da una memoria tanto lontana quanto vivida: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità. Attraverso alcuni oggetti e i ricordi che questi attivano, Battiston dà vita sul palcoscenico a questi personaggi, in un continuo passaggio tra presente e passato. Come dispositivo narrativo e evocativo tutto si svolge in uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov giornalista e reporter.

Domani Battiston sarà invece ospite al cinema Sant’Angelo di Perugia per presentare al pubblico il film “Io vivo altrove!“ che segna il suo esordio alla regia. Sarà in sala alle 20.30, tra le proiezioni delle 18.30 e delle 21, in un incontro condotto da Fabio Melelli, critico e docente di cinema, per raccontare la sua opera, una commedia sul ritorno alla natura e sull’incrollabilità dei sogni, tratta dal romanzo “Bouvard e Pécuchet” di Flaubert. E’ la storia di due uomini di mezza età un bibliotecario e un tecnico del gas (interpretati dallo stessoBattiston e da Rolando Ravello) che abbandonano le loro le professioni e si dedicano all’agricoltura e alla ricerca dell’indipendenza economica. “Io vivo altrove“ saràprogrammato nella sala perugina da domani per una settimana.