Giunta, turismo ’scoperto’. Al lavoro per sostituire l’ex assessore Damiani

Continuano ad animare la vita politica eugubina le recenti dimissioni dell’ex assessore allo sport, al turismo ed all’associazionismo Gabriele Damiani, legate a motivi personali, ma anche ad una conflittualità con alcuni settori dell’apparato comunale, oltre che a qualche "incomprensione" all’interno dell’esecutivo.

L’attenzione ora è rivolta alle decisioni che riterranno di adottare la maggioranza ed il sindaco Filippo Stirati per la sostituzione.

Anche se solo per sei mesi o poco più, visto che le consultazioni amministrative dovrebbe svolgersi nel giugno dell’anno prossimo, la città non può rinunciare alla guida di un settore chiave come quello turistico. Oltretutto in un periodo ricco di iniziative quali Gubbio città del Natale, accensione Albero di Natale più grande del mondo, la Via del Presepe etc. Diverse le ipotesi che circolano.

Il sindaco potrebbe tenere le deleghe per sé, ma sembra difficile che il Psi, di cui l’ex assessore era espressione, rinunci ad essere rappresentato in Giunta. Vista la difficoltà di un ingresso esterno per i pochi mesi a disposizione, si ipotizza un loro spacchettamento per ripartirle tra gli assessori, con il turismo che dovrebbe andare all’attuale responsabile del Bilancio, Marco Morelli, ben visto dai socialisti. Intanto continuano le valutazioni delle forze politiche.

Il centro destra eugubino (Lega, FdI, F.I.) con un comunicato pone l’accento su un aspetto politico fondamentale.

"Il turismo – si legge -, punto centrale del programma elettorale della maggioranza a trazione Liberi e Democratici, molto spesso tirato in ballo come elemento di sviluppo economico nelle battaglie ambientaliste, vede dimettersi in poco meno di cinque anni due Assessori capisaldi dell’amministrazione Stirati dando via al continuo balletto di nuove nomine e spostamenti di ruoli assessoriali".

"Con questo ultimo colpo di scena – prosegue la nota - l’Amministrazione Stirati dimostra quanto l’approccio ideologico e la scarsa visione di città, oltre ad aver generato delle crepe insanabili al suo stesso interno, li stia facendo navigare a vista".