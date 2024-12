Giunta, prima seduta col "botto". Via il direttore-sanità, caccia al nuovo. E spoils system sulla ’Partecipate’

E così dopo le conferenze stampa, le presentazioni, le strette di mano e i buoni propositi, è arrivato il momento di mettersi al lavoro. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16,30, la nuova Giunta regionale presieduta da Stefania Proietti, è entrata nel pieno delle sue funzioni: prima riunione e prime decisioni per l’Esecutivo. La presidente, seduta al centro, ha alla sua destra il vicepresidente Tommaso Bori e a sinistra l’assessore Fabio Barcaioli. Di fronte, invece, gli altri due assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, insieme all’assessora Simona Meloni.

La Giunta si è riunita in forma straordinaria nel pomeriggio a Palazzo Donini con all’ordine del giorno la discussione di atti indifferibili e urgenti a partire dalla variazione al bilancio di previsione 2024/26 anche relative alla spesa sanitaria per l’anno 2024 in vista proprio dell’adozione del bilancio di previsione.

Tra gli atti adottati in primis la rimodulazione degli interventi del Pnnr sulla Missione 6 Salute. Non è un caso, insomma, che si parta proprio dalla Sanità, con il rischio del Commissariamento che non è affatto un’ipotesi remota. Anche la Sezione controllo della Corte dei Conti nei giorni scorsi, proprio sulla Sanità, ha fatto un severo richiamo. Ci sono insomma variazioni di bilancio urgenti da fare, proprio per evitare deficit e commissariamento. E l’atto più significativo di ieri è stato quello sulla decisione di non rinnovare l’incarico al Direttore regionale Salute & Sanità, Massimo D’Angelo e di mandare subito in pubblicazione l’avviso pubblico per la "ricerca" del nuovo manager. Nel giro di pochi giorni dunque, gli interessati potranno presentare il proprio curriculum e la Giunta deciderà a breve a chi affidare l’incarico più importante e delicato della Regione. Sempre ieri si è deciso anche di applicare lo spoils syistem per le aziende Partecipate: anche qui in tempi brevi partiranno le prime nomine per rinnovare i vertici di queste società. Un altro atto è stato poi quello dell’affidamento all’Agenzia delle entrate della gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Introducendo i lavori di Giunta la presidente Proietti ha detto che "ci si prepara ad affrontare l’attività con quello spirito collegiale e di condivisione che ci ha contraddistinto sin dall’inizio della campagna elettorale, avendo come unico obiettivo quello del benessere della comunità". La seduta è durata oltre 5 ore, a testimonianza dell’importanza dei temi sul tavolo.

Michele Nucci