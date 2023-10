Giulio Scarpati dà voce ai grandi autori

Anche l’attore Giulio Scarpati (nella foto), con le sue letture, ha partecipato all’evento “Quanta luce nel mondo“, ospitato nella cappella di San Brizio, in Duomo, promosso dall’Opera del Duomo in collaborazione con Unitre e la scuola di musica “Adriano Casasole“. Al concertista Riccardo Cambri il compito di far risuonare lo spazio sacro. L’attore ha declamato testi sacri e di grandi autori