Giulia Trippetta svela “La moglie perfetta“ al Concordia e Clitunno

Regista, autrice e inteprete umbra, Giulia Trippetta (nella foto) porta in scena il suo nuovo spettacolo “La moglie perfetta“, atteso questa sera alle 20.45 al Concordia di Marsciano (prenotazioni al botteghino Tsu, allo 075.57542222) e domenica alle 17 al Clitunno di Trevi (info e prenotazioni al 375.624.58.08 e su VivaTicket).

Una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50, docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio. Parte così uno uno spettacolo con tanti personaggi e una sola attrice che va a raccontare con ironia e black humor, un mondo che assomiglia anche troppo al nostro: la narrazione, che passa da un personaggio all’altro senza interruzione e senza uscite di scena, segue la storia della vita d’una donna come tutte, piena di sogni e di paure, e porta lo spettatore, con una comicità a volte sfacciata a volte con delicata ironia a guardarsi dentro e a rivedere attraverso una, la storia di tante.