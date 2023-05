Giulia, il dolore sui social Messaggi e lacrime per la giovane vita spezzata

L’intera città piange la morte di Giulia Fedele, 22 anni appena, ennesima vittima della strada. La tragedia si è consumata poco dopo le 5 di ieri mattina. La giovanissima, classe 2001, è morta lungo la SS75, all’altezza di Santa Maria degli Angeli, mentre viaggiva in direzione Foligno. Tra i primi attestati di cordoglio pubblicati ieri sui socialquello del Rione Pugilli, in lutto per la tragica scomparsa di Giulia Fedele. "Ci stringiamo al dolore della famiglia Fedele – per la prematura scomparsa di Giulia. Tutto il Rione abbraccia forte i parenti e gli amici in questo momento di dolore", scrive il Rione del priore Mauro Paris sui social. Giulia era una ragazza come tutte quelle della sua età, spensierata e che amava divertirsi e come tutti i giovani folignati, aveva nel cuore uno spazio per la Quintana. D’altronde la sua era una famiglia attiva nel Rione, dal cugino nell’attuale direttivo passando per il padre e lo zio.

Anche per questo la sua prematura scomparsa ha colpito tutti. Lo si capisce dalla pioggia di commenti social, dalle parole di conforto di quanti in queste ore si stringono intorno alla famiglia. La Stradale chiarirà le dinamiche dell’incidente. Di certo però c’è la lunga scia di lutti che insanguina le strade dell’Umbria. Solo sabato mattina un altro tragico incidente ha sconvolto l’Umbria. Si tratta di quello in cui ha perso la vita Michela Bellezza, 42 anni, negoziante. L’incidente in via Alcide De Gasperi, a Corciano. Due vittime, dunque, in nemmeno 24 ore. A Corciano, intorno alle 8 del mattino, due auto si sono scontrate frontalmente. Una Range Rover prima avrebbe urtato lateralmente una Golf, poi frontalmente la Honda Civic di Michela Bellezza, per la quale non c’è stato nulla da fare. A Corciano il lutto ha spinto il neo sindaco Lorenzo Pierotti a rimandare la festa per la vittoria delle elezioni mentre la gente ha riempito di fiori la saracinesca del negozio di Michela. Per Corciano, il tratto di strada incriminato aveva già visto altri incidenti, quello in cui perse la vita Priscilla Brugnami, 5 anni, a bordo dell’auto condotta dalla mamma. A marzo la vittima era stata il ventenne di Castiglione del Lago, Tommaso Pasquoni. Il ragazzo stava tornando a casa e si era scontrato con un camion, in un restringimento del raccordo Perugia – Bettolle.

Alessandro Orfei