La morte di Giulia: l’incidente e la tragedia, Foligno in lutto

Assisi (Perugia), 22 maggio 2023 – Ancora una giovanissima vita spezzata sulla strada, vittima di un incidente. Una ragazza di 22 anni, Giulia Fedele, è morta ieri mattina e due amiche, di 18 e 19 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Tutte di Foligno le ragazze coinvolte nel terribile incidente, che si è verificato come si diceva ieri mattina, poco dopo le 5, lungo la SS 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita Sud.

Le ragazze, secondo una prima ricostruzione, sulle quale sono in corso approfondite verifiche, stavano viaggiando in direzione Perugia-Foligno a bordo di una Lancia Y rossa, a quanto sembra dopo una serata trascorsa in compagnia.

A un tratto il dramma. L’utilitaria - questa l’ipotesi sula quale si sta lavorando - sarebbe finita contro il new jersey in cemento che delimita le corsie, sollevandosi per poi ribaltarsi sull’asfalto. I corpi, non è chiaro se tutti, sarebbero stati sbalzati fuori. E’ avvenuto tutto in un attimo. Un urto violento che non ha lasciato scampo alla ventiduenne, ferite le due amiche che erano con lei nell’auto.

La dinamica esatta come si diceva è al vaglio, non risultano coinvolti altri veicoli e sono in corso approfonditi accertamenti su cosa sia accaduto prima dell’impatto, anche per capire come fossero posizionate le ragazze nell’auto, chi fosse alla guida e chi nelle altre postazioni.

Dopo l’incidente è subito scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 con il personale medico e infermieristico. Purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare. Le altre due amiche sono state soccorse e poi trasportate in ospedale, una a Perugia, al ’’Santa Maria della Misericordia’’, l’altra a Foligno, al ’’San Giovanni Battista’’, in stato di shock, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia stradale di Perugia, la Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e il personale dei servizi operativi Anas.

Il traffico nella zona è stato bloccato per diverse ore e deviato sulla viabilità secondaria, utilizzando l’uscita sud della SS 75 all’altezza dell’ex Icap, per consentire dapprima i soccorsi, poi i rilievi e gli accertamenti di legge e quindi per la rimozione del mezzo che è stato posto sotto sequestro.

La salma della ragazza è a disposizione della Procura di Perugia e si è in attesa di sapere se sarà disposta l’autopsia. Intanto la notizia della tragedia a Foligno si è diffusa in un lampo, sollevando profondo cordoglio anche nel mondo della Giostra della Quintana, vicina alla famiglia della ragazza, in particolare al rione Pugilli.

Lacrime e sconcerto tra quanti conoscevano Giulia e i suoi familiari, per questo dramma che si è consumato all’alba di una domenica qualunque, che in un attimo si è trasformata in cupo dolore.