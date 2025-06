’Giu’ le mani dall’Accordo’

TERNI "Sull’ Ast, Stefania Proietti mistifica la realtà e omette cinque anni di lavoro. Senza il lavoro degli scorsi anni, oggi non ci sarebbe alcun accordo", così i consiglieri regionali dell’opposizione di centrodestra."Abbiamo appreso con sorpresa e profondo rammarico le dichiarazioni rese dalla presidente della Regione in occasione dell’annuncio della firma dell’Accordo di Programma tra il Ministero delle Imprese e Acciai Speciali Terni – tuona la minoranza – . Si tratta certamente di un passaggio importante, ma che non può essere presentato come il risultato esclusivo di pochi mesi di governo regionale, cancellando in maniera strumentale e ingenerosa tutto il lavoro svolto dalla Giunta di centrodestra tra il 2019 e il 2024. Il rilancio di Ast e la definizione di un Accordo di Programma nazionale sono stati una priorità assoluta fin dal primo giorno del mandato della Giunta Tesei, che ha seguito con responsabilità la delicata fase di transizione proprietaria dello stabilimento, accompagnando il passaggio al gruppo Arvedi attraverso un costante confronto istituzionale con l’azienda, con i sindacati, con i rappresentanti del Governo e con gli enti locali. Nel corso del 2023 e del 2024 si è sviluppato un confronto costruttivo con il ministro Urso, che ha condotto all’avvio della vera e propria definizione tecnica dell’accordo".