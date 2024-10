Giù dal ponte per fuggire. Ragazzino salvato nel Nera dopo l’inseguimento

I vigili urbani inseguono a piedi un minorenne che per sfuggire si getta nel fiume da ponte Caraciotti, rintracciato in ipotermia viene trasferito al pronto soccorso. È solo uno dei numerosi interventi eseguiti dagli agenti della Polizia Locale che di recente ha messo in atto con la questura, una serie di attività di controllo. In Piazza Solferino è stata accertata la presenza di tre soggetti di cui uno, minorenne, si è dato alla fuga. Gli operatori di Polizia Locale si sono posti all’inseguimento a piedi fino alle sponde del fiume, nei pressi di ponte Caraciotti, dove il ragazzo si è lanciato nella fitta vegetazione e poi in acqua tentando di attraversare il fiume e risalire dall’altra sponda. Non c’è riuscito. I vigili urbani hanno richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco e del 118. Gli agenti hanno individuato il ragazzo nascosto tra le travi di collegamento dei piloni del ponte bagnato, senza scarpe ed in ipotermia: è stato condotto al pronto soccorso, poi affidato a una struttura per minori. Tra le altre operazioni i vigili in via Eugenio Chiesa in un magazzino hanno accertato la presenza di 15 persone. La maggior parte con precedenti per spaccio e due con permesso di soggiorno scaduto. In Largo Ottaviani sono intervenuti per una rissa e per il rinvenimento di una valigia, abbandonata da un italiano aggredito da un gruppo di nord africani. In via Mascio sono stati controllati cinque cittadini sud americani. In Piazza dell’Olmo sono state identificate dieci persone, una con precedenti per oltraggio e resistenza e un minorenne, in prova, non rientrato al centro di accoglienza.