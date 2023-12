Gioventù Musicale:. Omaggio a Puccini in scena a Foligno

La Gioventù Musicale Foligno celebra 30 anni di attività e stasera alle 21 organizza il tradizionale Concerto di Natale all’Auditorium San Domenico: in scena un “Omaggio a Giacomo Puccini“ con il soprano Chiara Giudice e al pianoforte il maestro Giuseppe Pelli (nella foto): verranno eseguite celebre arie tratte dal grande repertorio lirico, arie da camera e brani per pianoforte di Puccini tratti da “Gianni Schicchi“, “La Bohème“ e “Turandot“.

Il soprano Chiara Giudice ha effettuato tournée in Giappone con il Teatro Lirico di Spoleto, ha tenuto recital al Teatro di San Pietroburgo, negli Stati Uniti, nei principali teatri in Spagna. Il maestro Pelli, a lungo docente al Conservatorio di Musica di Perugia, collabora stabilmente con il violinista Patrizio Scarponi (Filarmonici di Roma), con Vito Vallini (I Solisti Aquilani), con il pianista Stefano Ragni (Duo pianistico Tullio Macoggi) nei teatri più prestigiosi in Italia e nel mondo. Il concerto rientra nella XIX stagione della Gioventù Musicale, l’ingresso è libero, con prenotazione ai numeri 335.5846881 e 331.8034158.