Giovanni Allevi in concerto al Lyrick di Assisi Il pianista Giovanni Allevi, reduce da una battaglia contro il mieloma multiplo, porta il suo "Piano Solo Tour" in Umbria, con un concerto a Assisi il 15 novembre. L'artista emozionerà il pubblico con i brani della sua ultima opera e della sua carriera, suonati al pianoforte, in un tour di successo che sta registrando continui sold out. Un ritorno atteso dai suoi numerosi fan umbri, legati a lui fin dai tempi del Conservatorio di Perugia.