’’Bibl-You: giovani energie in biblioteca’’, è il titolo del progetto della Biblioteca comunale ’G. Carducci’ che ha ottenuto 100.000 euro di fondi dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cofinanziato con 25.000 euro dal Comune di Spoleto, il progetto punta a favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile in biblioteca con laboratori e letture collettive, nell’ottica dello scambio di interessi e di competenze.