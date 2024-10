Giovani e sport Bronzo per i perugini . Tra le sfide anche la caccia al tesoro

Felice e “vincente”. Così è rientrata da Latina la giovane rappresentanza della Provincia di Perugia che nello scorso fine settimana ha preso parte ai “Giochi Interprovinciali“ conquistando il terzo posto. Organizzati nell’ambito del progetto Game Upi, il torneo se è svolto nella città laziale ed hanno visto sfidarsi a suon di giochi di squadra all’aria aperta oltre a Perugia, le province di Fermo, Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti, Terni e Lucca. La prima prova ha riguardato l’orienteering, una disciplina che ha messo alla prova l’abilità dei partecipanti nell’orientarsi in spazi aperti. Successivamente, le squadre si sono confrontate in una serie di giochi di squadra senza frontiere, tra cui il sitting volley, uno sport inclusivo che ha dato a tutti la possibilità di partecipare attivamente. La competizione si è poi conclusa con una caccia al tesoro, culminata con l’attesissima sfida “Assalto alla Piazza” dove Perugia ha conquistato il terzo posto. La squadra della Provincia di Perugia era composta da ragazzi e ragazze tra i 14 e i 28 anni ed è stata creata in seguito alle attività che si sono svolte nell’ambito del progetto SMASH - giovani per lo sport e la partecipazione sociale, che si sono tenute da gennaio a settembre 2024.

Una squadra eterogenea ma unita di cui hanno fatto parte Victor, Ihbrahim e Ndjaga, richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza di Ponte Felcino, Perugia; Victoria, Cristina e Francesco, future pasticcere E futuro cuoco dell’Istituto alberghiero di Assisi; Achille, Giovanni, Roberto e Maria Vittoria, studenti di alcuni Istituti superiori perugini.