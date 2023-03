Giovani e memoria ’Stanze vuote’ al Morlacchi

E’ il momento simbolico delle celebrazioni per il centenario dalla nascita della scrittrice contadina Rina Gatti riunite nel cartellone “Le radici del futuro“. E’ lo spettacolo teatrale (nella foto) messo in scena dagli studenti dell’Istituto “Giordano Bruno” con testo e regia di Caterina Fiocchetti che cura così una nuova e originale versione teatrale del romanzo più amato della scrittrice “Stanze Vuote“. Lo spettacolo va in scena questa sera alle 21 al teatro Morlacchi, con ingresso libero e aperto a tutti, su prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected] In più ci saranno due matinée per le scuole, lunedì 3 aprile all’Auditorium Capitini per gli studenti del Giordano Bruno e martedì 4 al CineTeatro di Deruta per gli alunni degli istituti di Torgiano-Bettona e di Deruta.

“Stanze vuote“ nasce da una collaborazione tra l’Istituto, l’associazione Filosofi..Amo, la famiglia di Rina Gatti con il sostegno della Fondazione Perugia. E’ così che il Giordano Bruno ha allestito un laboratorio teatrale per studenti di varie classi e corsi, guidato da Caterina Fiocchetti, che ha selezionato e formato la compagnia di 25 studenti attori, che stasera saranno sul palco per trasformare in azione scenica lo spaccato di vita contadina raccontato dalla scrittrice: sono Alexandra Bani Hani , Giulia Boldrini, Nisrin Boubia, Melissa Cipiciani, Giulia Checcarelli, Jasmine Cherik, Giulia Felcetti, Miriam Fiorucci, Monica Galli, Veronica Gervasi, Angelica Manassei, Alessia Minestrini, Sara Murino, Elena Onuegbu, Chiara Papaianni, Letizia Pauselli, Eleonora Pepe, Virginia Rodolico, Martina Rossi, Jessica Sallaku, Sofia Sassoli, Giulia Sportoletti, Nicole Sposini, Federico Tosti, Giulia Valocchia. "Stanze Vuote – racconta Giovanni Paoletti, figlio della scrittrice e promotore delle iniziative – è un romanzo molto amato che rievoca l’infanzia e la giovinezza dell’autrice, con sentimenti e riflessioni sempre attuali. La regista li mette in scena con un trucco scenografico: giovani navigatori del mare virtuale contemporaneo si incontrano con personaggi del passato che fluttuano nel mare di ricordi che una casa contadina trasformata in struttura ricettiva evoca fin quasi a materializza".

Tra gli altri eventi in programma per le celebrazioni c’è il ritorno dello spettacolo teatrale “Madonna“, scritto e interpretato da Caterina Fiocchetti, accompagnata al violoncello da Andrea Rellini, alla Sala Sant’Antonio di Torgiano il 24 aprile ma anche la realizzazione, da parte della classe di scultura del Liceo Artistico “Bernardino di Betto” di una panchina rosa con la scrittrice in atto di scrivere, da collocare nella Piazzetta Rina Gatti, a sua volta al centro di un progetto di riqualificazione e potenziamento.

Sofia Coletti