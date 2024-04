Giovani e disagio. C’è l’incontro con Bruzzone

La criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone (nella foto) è la protagonista di un incontro che si terrà giovedì alle 21 al Teatro Concordia di Marsciano. Al centro dell’incontro ci sarà l’analisi dei segnali e caratteristiche che negli adolescenti preannunciano o conducono a comportamenti violenti, delinquenziali o autolesionistici, in un’iniziativa promossa e organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Libertas Margot, una rete di professionisti che da oltre 10 anni è impegnata nella lotta contro ogni forma di violenza. "Si affronteranno argomenti che toccano la vita di molte famiglie, come anche il mondo della scuola, i servizi sociali, la giustizia – dice l’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia –. Ovunque vediamo disagi adolescenziali che in alcuni casi sfociano in comportamenti penalmente rilevanti o comunque dannosi per la comunità e per gli stessi soggetti che li mettono in atto. Problematiche che devono interrogare tutto il sistema educativo e le istituzioni. L’esperienza di Roberta Bruzzone ci aiuterà a tracciare anche possibili soluzioni per contenere determinate derive e intraprendere azioni di recupero". Sul palco del Concordia, insieme alla criminologa, ci saranno Massimo Pici, Roberto Carlotti e Emanuele Florindi dell’associazione Libertas Margot. A moderare l’incontro Lucia Baldoni e Massimo Fraolo, l’ingresso è gratuito.