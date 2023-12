Giottoli e Tuteri Ufficializzata la candidatura. E Romizi ’benedice’ l’assessore Scoccia

La coppia Giottoli-Tuteri (assessore e vicesindaco) ufficializza la discesa in campo per le prossime elezioni amministrative. Sabato mattina, infatti, è prevista la presentazione dell’associazione "Fuori tutti - Insieme per Perugia", preludio per la candidatura di entrambi a fianco di Margherita Scoccia, candidata a sindaco del centrodestra. I rumors raccontano che i due si presenteranno nelle file di Forza Italia (Tuteri ha mollato la Lega da tempo, Giottoli è definito l’assessore più a sinistra della Giunta), ma non è esclusa neanche una lista propria.

Nel frattempo il sindaco Andrea Romizi, "benedice" la scelta di Soccia, definendola la "figura ideale per fare il primo cittadino": "È stata ed è una colonna portante di questa amministrazione – scrive Romizi –. Ha saputo giocare di squadra, consapevole che nella condivisione risiede una grande ricchezza. La sua competenza, la sua professionalità, unite alla dedizione e alla costanza, sono ben chiare a chiunque abbia avuto a che fare con lei. A queste, poi, si aggiunge un’ulteriore dote: l’empatia. La capacità di saper entrare in connessione con gli altri, di calarsi nei panni altrui, di capirne i sentimenti, le emozioni, le necessità". In più c’è stata ieri la riconferma di Giacomo Leonelli da segretario regionale di Azione. Anche qui con vista al voto di giugno. Questi i nomi: presidente dell’Assemblea - Donatella Virili - ⁠Tesoriere - Francesco Galli - Direttivo regionale: Donatella Porzi, Manuela Pucciarini Andrea Baccarelli, Emanuele Sfregola, Vincenzi Tofanelli, Daniele Gaggi Marzio Presciutti Cinti Lauro Merli Eleonora Forbicioni Luciano Zepparelli Cesare Scortichini Lisa Chiavini Giulia Gragnoli Niccolò Filippetti. Segreteria Luciana Bassini, Mirko Ceci Filippo Coccia, Lorenzo Fiume, Stefano Giannetti, Giovanni Marcucci, Monica Muzzi Andrea Stafisso.