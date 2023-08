Giostra, operazione sicurezza Metelli: "Ambulanza fissa anche durante le prove"

"Tutte le prove al Campo de li Giochi si svolgeranno alla presenza dell’ambulanza veterinaria e con dell’ambulanza per il soccorso alle persone. Lo abbiamo deciso dopo l’incidente di Gubbini, pur essendo il Campo vicinissimo all’ospedale e quindi con un tempo di intervento del 118 davvero ridotto, come abbiamo visto proprio con l’incidente di Massimo". Il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, è già con la testa alla Quintana di settembre, in un anno che per le giostre cavalleresche d’Italia non è stato davvero dei più felici, visti i molti incidenti.

Le cadute di Pierluigi Chicchini e Nicholas Lionetti, il grave incidente che ha coinvolto Massimo Gubbini a Foligno e la querelle che ha coinvolto Luca Innocenzi e che rischia di farlo restare appiedato per la seconda quintana umbra consecutiva. Gubbini è dal 1° luglio in ospedale, è stato ricoverato a Foligno e poi operato a Perugia. Prima di Ferragosto dovrebbe essere dimesso, per poi essere trasferito a Trevi per la riabilitazione.

Il mondo della Quintana tifa per lui e si augura che possa tornare a cavalcare il prima possibile, anche se comunque il Giotti ha scelto il sostituto per la giostra di settembre.

Qualche polemica, dopo la caduta in cui è rimasto coinvolto, c’era stata per l’assenza dell’ambulanza per i civili. Ovviamente nulla di illecito ma Palazzo Candiotti, dopo l’accaduto, ha deciso di applicare la decisione della sua presenza in tutte le occasioni.

"Con l’incidente di Massimo devo dire di aver assistito ad un soccorso di altissima professionalità – ha detto Metelli – nonostante la tragedia che avevamo davanti agli occhi, i medici sono stati freddi e lucidi e gli hanno salvato la vita. Per questo non finiremo mai di ringraziarli". In quella occasione il cavallo ebbe la peggio. Un infortunio che ha coinvolto anche il cavallo sul quale correva Lionetti ad Ascoli e che ha quindi riacceso la polemica sulle Giostre.

Dopo l’Enpa, interviene anche l’onorevole Michela Vittoria Branbilla, presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente: "La morte di Look Amazing, abbattuta dopo l’incidente di Ascoli, è una notizia terribile.

Il fatto che una tradizione sia antica, che vi si riconosca un’intera comunità, non può in alcun modo giustificare le sofferenze e la morte degli animali coinvolti".

