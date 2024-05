Giostra della Quintana. La festa entra nel vivo

FOLIGNO - Giornata carica di appuntamenti quella di domani per la Quintana. Si parte alle 17.30 con l’Investitura del Cavaliere: la suggestiva cerimonia, che si terrà in ogni Rione, vedrà i popoli delle dieci contrade stringersi in un momento solenne intorno al proprio portacolori che il 15 giugno sfiderà il Dio Marte. Alle 18.15 l’appuntamento è in Piazza della Repubblica con ‘l’ostensione delle bandiere’ dal Palazzo Comunale. I vessilli dei Rioni torneranno a sventolare dal municipio per i giorni della Festa esposti dagli stessi Priori. La cerimonia dell’investitura dei Cavalieri si svolgerà nei seguenti luoghi della città: Rione Ammanniti: Taverna Rionale, Rione Badia: Palazzo Pierantoni, Rione Cassero: Taverna Rionale, Rione Contrastanga: Chiostro del Monastero di Sant’Anna, Rione Croce Bianca: Santuario della Madonna del Pianto, Rione Giotti: Chiesa del Suffragio, Rione La Mora: Oratorio della Confraternita della Madonna della Misericordia e di San Giovanni Decollato, Rione Morlupo: Oratorio del Gonfalone in Piazza San Francesco, Rione Pugilli: Chiesa di San Giovanni Battista, Rione Spada: Chiesa di Santa Margherita alla Conce. Domenica è il giorno delle Prove ufficiali, alle 21 al Campo de li Giochi.