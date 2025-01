Giorno della Memoria: iniziative in tutta l’Umbria

PERUGIA – Si celebra in tutta l’Umbria la Giornata della Memoria. A Perugia l’appuntamento istituzionale è dalle 9.30 alla Sala dei Notari con l’incontro “Perugia – Auschwitz: la memoria è impegno”, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, del vice presidente della Regione Tommaso Bori e di Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale. Una mattinata tra storia e creatività artistica pensata per i giovani, con numerose scuole che hanno raccolto l’invito a partecipare e con le testimonianze di alcuni studenti che si alterneranno a quelle di autorevoli relatori.

Sempre alla Sala dei Notari alle 17.30 c’è il concerto narrativo “Il dovere di ricordare“, dall’Associazione Italia-Israele di Perugia, con musica e storie sopravvissute ai campi di concentramento e di sterminio a cura di Alessandro Dominguez, chitarrista classico e Aurora Martini, soprano e voce narrante. Sempre alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio “Morlacchi“ si tiene il Concerto della memoria e della pace con di Ortolani, Messiaen, Ravel, Duparc, Delibes e Prokofiev e al Centro servizi camerali Alessi l’Università di Perugia organizza la lettura teatrale “Lise Meitner e la fissione nucleare“, a cura di Paola Tortora. E dalle 19 si accende il suggestivo video mapping “Per non dimenticare“, in piazza dell’Università.

Ad Assisi, al Teatro Lyrick, oggi, alle 9.30, per i ragazzi degli istituti secondari di primo grado, sarà proiettato il film di animazione "La bicicletta di Bartali". L’iniziativa si cala nell’ambito degli appuntamenti organizzati dal Comune di Assisi e dal Museo della Memoria, Assisi 1943-1944.

A Città di Castello, invece, Artea tornerà a organizzare “Zoom art school. La città racconta la memoria”, il trekking urbano per scoprire la storia della città nel periodo della Seconda guerra mondiale. Il pomeriggio proseguirà alle ore 18.00 in piazza Gabriotti e nel Giardino del Cassero con l’iniziativa di ANPI, che, in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale G. Puccini e con il contributo delle associazioni appartenenti al Comitato per l’80° della Liberazione di Città di Castello, organizzerà “Poesie dalla Shoah”. Alle ore 18.00 e alle 21.00, infine, al Nuovo Cinema Castello verrà proiettato il film documentario “Liliana” di Ruggero Gabbai.