Giorno del Ricordo, in biblioteca i libri per chi vuole approfondire

CITTÀ DI CASTELLO - Da più di vent’anni il 10 febbraio è il Giorno del ricordo, per mantenere viva la memoria delle migliaia di italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia uccisi nel secondo dopoguerra nelle foibe dai comunisti jugoslavi di Tito. Per l’occasione la biblioteca Carducci ha messo a disposizione di coloro che vogliono approfondire questo doloroso capitolo di storia una ricca panoramica di libri, esposti nella sala 20, insieme a una bibliografia utilizzabile per le scuole. I libri rimarranno in esposizione per l’intera settimana. Intanto una delegazione di Fratelli d’Italia e un’altra della Lega si sono recate ieri in via Martiri delle Foibe a Città di Castello a rinnovare la memoria di questa tragedia e il ricordo delle vittime con un mazzo di fiori. A Citerna una delegazione istituzionale guidata dal sindaco Enea Paladino, ha voluto celebrare il Giorno del Ricordo depositando un mazzo di rose rosse nella targa “Via Norma Cossetto“ a Pistrino (nella foto).