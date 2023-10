Giornate del Patrimonio La bellezza si rivela

Porte aperte alla cultura. Domani e domenica l’Umbria festeggia i suoi tesori d’arte con le “Giornate Europee del Patrimonio“ che offrono visite guidate, aperture straordinarie di notte, mostre e iniziative speciali in musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi. Il cartellone, dedicato al tema Patrimonio InVita”, è ricchissimo e consultabile sul sito del Ministero dei Beni Culturali (su cultura.gov.it). E questi i principali appuntamenti della Direzione Regionale Musei dell’Umbria.

Partendo da Perugia il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria propone nelle due giornate conferenze alle 17 e visite tematiche a gemme e monete e domani l’apertura dalle 19.30 alle 22.30 con visita guidata alle 21 “Perugia Etrusca e Romana”. Biglietto a 2 euro (uno è per l’Emilia Romagna). L’Ipogeo dei Volumni-Necropoli del Palazzone (foto sopra) presenta domani alle 16 due video in Lingua dei segni (Lis) sugli Etruschi con visita guidata in Lis. In più domani alle 18.30 e domenica alle 10.30 visite guidate con il personale dell’Ipogeo. dei Volumni. Da ricordare anche le visite guidate e l’apertura by night alla Galleria Nazionale e domani alle 10 al il Salone Storico della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica l’incontro su “I catasti storici dell’Umbria“. Il Museo paleontologico di Pietrafitta propone laboratori per bambini e visite guidate, domani alle 10 e alle 16

E ancora, a Palazzo Ducale di Gubbio domani alle 18 si inaugura la mostra documentaria “Di carta, di ceralacca e di piombo“ (aperta fino al 7 gennaio), alle 19 visita al cantiere del Teatro Romano e al nuovo allestimento del Palazzo Ducale (anche domenica alle 16), prenotazione allo 075.9275872. A Castello Bufalini di San Giustino, nelle due giornate va in scena “La sera di san Lorenzo 1623 – Omicidio a Cospaia“, alle 15.30, 16.30 e 17.30: è una visita che racconta l’omicidio di Ottavio Bufalini a Cospaia con i protagonisti del tempo. E domani alle 21 concerto della Filarmonica “Giabbanelli” di Selci (prenotazioni allo 075.856115).

Il Museo archeologico nazionale di Orvieto offre domani dalle 15.30 alle 18 una visita immersiva con Visori Oculos (foto sotto) ai resti del Tempio del Belvedere, al Giardini Pubblici, fino alle sale del museo, aperto by night. E domenica visita guidata (15.30 e 17.30) con il direttore Giorgio Rocca. Alla Necropoli del Crocifisso del Tufo visite guidate alle 17 e domani apertura straordinaria notturna. All’Area archeologica di Carsulae, domani alle 16.30 dialogo tra Vincenzo Scalfari e Filippo Coarelli sull’archeologia, alle 21 apertura by night e visita guidata. Domenica alle 16 si presenta il del progetto “Barando con le noci. Giochi e giocattoli nell’antichità”, con laboratorio ludico-didattico e visita guidata alle 17.

Sofia Coletti