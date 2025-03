Giornata tra i Templari con una visita guidata e un libro in anteprima

I Templari protagonisti di un doppio appuntamento in scena oggi, Si comincia alle 16.15 con la visita guidata a cura di Sonia Merli al complesso di San Bevignate (nella foto), una delle testimonianze più preziose e meglio conservate dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio. La visita è compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso ((6 euro) con prenotazioni fino ad esaurimento posti scrivendo a [email protected] oppure telefonando allo 075.3745273. Quindi alle 18 al Castello di Monterone in via Montevile si terrà poi la presentazione, in anteprima nazionale, del del libro di Lorenzo Mercuri “L’enclos du temple, topografia e forme di un’assenza della Parigi medievale”. Introduce e coordina Sonia Merli dell’École française de Rome, ne parlano Pio Francesco Pistilli (Sapienza di Roma) e Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento). Perugia è la citrà capofila per l’Italia della “Templar Route European Federation“, impegnata nel Route européenne du patrimoine templier come “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”, al pari del Cammino di Santiago e della Via Francigena.