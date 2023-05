Giornata mondiale Croce Rossa "Un supporto fondamentale"

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che è stata celebra ieri, la Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria ha espresso il profondo ringraziamento a tutti i volontari del Comitato Regionale Umbria "per il costante supporto svolto a favore del servizio sanitario regionale, per la tutela della salute della popolazione, primi fra tutti il servizio ambulanze, il trasporto sanitario e il primo soccorso". "Inoltre, in un periodo storico caratterizzato da eventi emergenziali che hanno stravolto la vita di tutti i cittadini – continua la nota della Regione –, è impossibile dimenticare l’impegno profuso durante la pandemia, per garantire l’assistenza degli ospiti delle strutture sociosanitarie, oltre al supporto alla campagna vaccinale e alla promozione delle norme di prevenzione".