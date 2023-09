Giornata delle famiglie. Attesa per la “calata“ del Sant’Anello Oggi nella cattedrale di San Lorenzo si tiene la Giornata diocesana dedicata alle famiglie, agli sposi, ai bambini e ai fidanzati, conclusa dalla suggestiva "calata" del Sant'Anello. Fedeli e turisti da tutta Italia e dall'estero si riuniscono in preghiera per celebrare la Festa della Madonna delle Grazie.