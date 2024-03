Giornata dell’acqua. Blas Roca Rey porta “Odissea“ al Concordia

Oggi è la giornata mondiale dedicata all’acqua e Marsciano la festeggia con “Gecko Rabdomanzia”, evento di divulgazione ed educazione promossa dal Comune e dall’associazione Spin-A Enhancing People. Sono tre gli appuntamenti in programma. Alle 9 al Concordia gli studenti dell’istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta incontrano il giornalista e divulgatore scientifico Marco Merola per parlare delll’acqua, risorsa fondamentale per la vita e la sua tutela. Alle 18 sarà il Museo Dinamico del Laterizio ad ospitare “Allegoria di un viaggio”, incontro con l’attore Blas Roca Rey (nella foto), regista, autore e interprete (con Monica Rogledi) di “Odissea, lo spettacolo in scena stasera alle 20.45 al Teatro Concordia nell’ambito della stagione del Tsu. L’Odissea non è solo il faticoso ritorno di Ulisse a Itaca, ma è anche un continuo formarsi e disfarsi di incontri, legami, avventure, amori. Il viaggio e i suoi significati saranno al centro della conversazione, aspettando la pièce. L’acqua sarà il tema della sesta edizione di Gecko Fest “Rabdomanzia”, a Spina dal 6 all’8 settembre.