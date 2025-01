Giornata della Memoria. Iniziative al via oggi

MAGIONE Si apre con il reading teatralizzato “Unite per la libertà. La fuga delle nove donne di Ravensbruck“ a cura del Circolo lettori e lettrici di Magione, in programma oggi, alle ore 17.30, all’Officina teatrale La Piazzetta, il programma delle iniziative del Comune di Magione in occasione della Giornata della Memoria. Lo spettacolo, liberamente tratto da Le nove donne Ravensbruck di Gwen Strauss, Newton Compton editori, racconta la storia vera di Hélène Podliasky e di come, insieme con altre otto deportate, organizzò una travagliata fuga dal campo femminile di concentramento di Ravensbruck, il più duro campo nazista riservato alle donne. Le iniziative proseguono, con un’attenzione particolare alla deportazione delle donne e dei militari italiani, con l’incontro online, lunedì 27 gennaio alle 11 sulla pagina Facebook Magione cultura, Leggere per la libertà con letture tratte da “Le donne di Ravensbruck. Testimonianze di deportate politiche italiane“ di Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone ET scrittori e da “L’esile filo della memoria. Ravensbruck, 1945: un drammatico ritorno alla libertà“ di Lidia Beccaria Rolfi. Introduzione a cura di Stefania Delendati, direttrice di Superando.it.