Giornata del fiocchetto lilla: il Comune in campo per prevenire e combattere i disturbi alimentari

GUBBIO - Si celebra oggi la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, per la sensibilizzazione, la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari. Anche Gubbio prova a fare la sua parte: "Proprio per dare un messaggio di attenzione e vicinanza alle famiglie che affrontano al fianco dei propri figli patologie così gravi, invalidanti, con elevato indice di mortalità, vogliamo, come Comune, fare la nostra parte – spiega l’assessore alle politiche sociali e alla promozione della Salute Lucia Rughi – stasera illumineremo di lilla Piazza San Giovanni, così da dare un segno evidente dell’attenzione della città a questi temi. Insieme allo Sportello Lilla, lo spazio di ascolto protetto dedicato ai disturbi alimentari, sempre oggi vivremo al Centro Giovani di via del Popolo un momento di condivisione con la dottoressa Elisa Ciaccasassi".