Giorgio Marchesi con “Il fu Mattia Pascal“ al Manini e al Secci

Volto noto e popolare della fiction tv e del cinema, Giorgio Marchesi (nella foto) è protagonista a teatro di uno dei romanzi più celebri di Pirandello, messo in scena in una versione energica, divertita e ironica: “Il fu Mattia Pascal“ che si vedrà domani alle 21 al Manini di Narni, poi giovedì e venerdì alle 20.45 al Secci di Terni. "Abbiamo voluto sperimentare un linguaggio che potesse essere accessibile e appetibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, scegliendo un punto di vista vitale, dinamico e divertito" racconta l’attore che firma la regia dello spettacolo insieme a Simonetta Solder e con Raffaele Toninelli che ha creato una drammaturgia musicale. "Non abbiamo voluto ambientare il testo nei primi anni del secolo scorso – prosegue – , abbiamo preferito traslarlo e trascinarlo lungo il ‘900 per assecondare la contemporaneità dei temi trattati: il rapporto con la propria identità, oggi moltiplicata dai tanti “profili” di cui ci serviamo quotidianamente sui social. Ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi due anni". Prevendite allo 075.57542222.