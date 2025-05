Davide “Boosta” Dileo a San Francesco al Prato

Ancora musica all’Auditorium San Francesco al Prato dove, nell’ambito della stagione ’Sanfra’, domani alle 21 c’è il concerto di Davide “Boosta” Dileo (nella foto), sul palco per presentare il suo nuovo album “Soloist”, uscito su vinile e digitale per Sony Music. Un pianoforte a coda e una postazione elettronica. Questi sono i riferimenti strumentali di cui si serve Dileo – musicista, dj, compositore, produttore e sound artist – per esprimere nel nuovo album e sul palco, le diverse tonalità e le sfumature timbriche che caratterizzano la sua (nuova) musica.

"C’è il pianoforte al centro – racconta sui profili social – come un corpo davanti allo specchio, in una stanza. Ho scelto di suonarlo nudo, lasciarlo riposare con le note lunghe e sdraiate, risvegliarlo ai bruschi tocchi, vestirlo di esperimenti e invitato a uscire". Terminato a fine marzo il tour 2025 dei Subsonica, Boosta si presenta nuovamente al pubblico in una chiave più intima e personale, aggiungendo un nuovo capitolo al suo percorso artistico e riaffermando il suo ruolo di innovatore e narratore sonoro. La sua carriera solista, parallela al percorso con i Subsonica, lo ha portato infatti a sviluppare un’identità musicale, in bilico tra il lirismo del pianoforte e le possibilità offerte dalla tecnologia. Proseguendo un percorso iniziato con “Facile” del 2020 e le “Post Piano Session” del 2022, con “Soloist”, Davide “Boosta” Dileo torna a esplorare e celebrare il pianoforte come protagonista assoluto.

Prevendite dei biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne.