Giochi de le Porte, scambio di doni tra le 4 contrade

GUALDO TADINO - Lo scambio dei doni tra le quattro contrade gualdesi apre i tre giorni attesissimi della festa grande dei gualdesi, dei Giochi de le Porte. Si inizia oggi, alle 18 di oggi, quando arriva il corteo dei vivandieri e dei tavernieri delle quattro Porte cittadine, si scambiano assaggi dei prodotti della terra, a significare la sostanziale amicizia ed unità, il senso di appartenenza tra gli abitanti delle contrade, nonostante le divisioni, le rivalità per la conquista del bellissimo, ambitissimo Palio. Alle 19 segue la cerimonia di consegna delle chiavi della città da parte del sindaco e vengono aperte le taverne. Che saranno frequentatissime dai contradaioli e dai turisti per degustare in suggestivi locali storici gustose pietanze tipiche della tradizione culinaria gualdese. La serata si chiude con l’esibizione dei tamburini dell’Ente Porte, la colonna sonora della manifestazione, in programma per le 21,30; dalle 22,30 c’è l’esibizione del gruppo degli sbandieratori e dei musici della città: offriranno spettacolari numeri nella centralissima piazza Martiri. Domani sarà la volta del corteo storico, con oltre mille personaggi.

Alberto Cecconi