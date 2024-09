Gioca due euro, ne intasca 500mila. La fortuna fa tappa a San Secondo

Con due euro di giocata ha vinto 200mila euro in contanti e una casa da300 mila euro. La dea bendata stavolta porta con sé soldi e un immobile: un bel bottino da 500mila euro per un fortunato giocatore che ha giocato al VinciCasa al bar ricevitoria ’Canalicchio’ lungo la strada di San Secondo, un’arteria molto trafficata nella zona a sud del comune tifernate.

Il vincitore, per ora ignoto, porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La combinazione vincente del concorso era composta da cinque numeri: 3, 13, 19, 28, 30. E ieri mattina al bar mentre si appendono i cartelli con la scritta "Vinti 500 mila euro" i titolari e i dipendenti si sono detti "molto felici di aver giocato questa fortunatissima puntata effettuata nel pomeriggio di giovedì". Chi potrebbe essere il vincitore? Una persona della zona o magari no? "Non abbiamo idea ma siamo contenti per lui. Qui ogni giorno si fermano decine e decine di persone del posto, ma anche di passaggio, spesso infatti alcuni clienti entrano per un caffè e magari puntano un’estrazione…", racconta Nadia, la barista.

L’estrazione era quella di giovedì, il VinciCasa assegna il 40 per cento del montepremi in denaro, il restante da investire in una casa a propria scelta. Un gioco meno conosciuto… "Sì, ma in realtà sono molte le persone che giocano a questo o ad altri sistemi come il Win For Life, al Superenalotto…quando stamani abbiamo appreso di questa super vincita siamo stati davvero felici", aggiunge ancora. Il bar tabaccheria non è nuovo infatti a vincite fortunate: "Già altre volte abbiamo avuto premi sostanziosi anche col Gratta e Vinci o al Lotto", dicono da dietro al bancone mentre si susseguono i clienti che, tra una colazione e l’altra, buttano l’occhio sui cartelli che annunciano la maxi vincita.

La fortunata schedina era una "Multipannello"; il giocatore potrà scegliere liberamente la casa che desidera su tutto il territorio italiano, avendo a disposizione 2 anni per trovarla. Dalla nascita del VinciCasa, sono state assegnate ben 208 case. Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500mila euro ed è quello finito nelle mani di questo ignoto vincitore passato per San Secondo o, forse, proprio del paese.

