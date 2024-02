Gilda Giancipoli accolta dalla presidente Pernazza

La presidente della Provincia Laura Pernazza ha incontrato ieri a la nuova dirigente dell’Ambito territoriale di Terni (Provveditorato agli Studi) Gilda Giancipoli. L’incontro si è svolto nella nuova sede del Provveditorato ubicato in un’ala di Palazzo Bazzani concessa dalla Provincia a seguito degli accordi e della collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Durante la visita, la presidente Pernazza ha ringraziato per l’accoglienza e dato il benvenuto alla nuova dirigente e le ha formulato i migliori auguri per un proficuo lavoro. "Prosegue – ha dichiarato Laura Pernazza – la collaborazione fra Provincia e Provveditorato volta a dare sostegno e impulso a tutto il mondo della scuola e a supportare studenti, famiglie e direzioni didattiche. Sulla scuola – ha ribadito la presidente – la Provincia continua a mettere massima attenzione per garantire sedi di qualità ed elevati standard di sicurezza ad ogni livello". La Pernazza, accompagnata dalla nuova dirigente, ha poi visitato tutti gli uffici ed ha manifestato apprezzamento per l’organizzazione e la piena operatività. "Sono felice di aver assunto questo nuovo incarico e di svolgerlo nella città di Terni", ha detto la Giancipoli, ringraziando la presidente Pernazza per la visita e per l’accoglienza.