"Giallo Trasimeno è già pronto per il bis"

TUORO – Va in archivio con successo la terza edizione di ’Giallo Trasimeno’, che ha visto nello scorso weekend protagonisti decine di scrittori e di opere letterarie nella suggestiva cornice delle acque del lago, con Isola Maggiore e Tuoro sul Trasimeno vere capitali delle produzioni noir di tanti giallisti. Una bella soddisfazione, nei numeri e nei contenuti, di fronte a centinaia di spettatori quotidiani, per gli organizzatori che, nemmeno il tempo di voltare pagina, si sono subito messi al lavoro per la quarta edizione con le date già fissate per il 30 e 31 agosto e l’1 settembre 2024. "Siamo più che soddisfatti della riuscita di questa edizione di Giallo Trasimeno – fanno sapere Marco Pareti e Jean Luc Bertoni, anime della manifestazione – perché la grande affluenza di pubblico e l’adesione da parte di tantissimi autori di rilievo nazionale, circa 50, ci ha riempito di orgoglio. L’obiettivo ora è di far crescere ancora di più questo festival. e rendere Isola Maggiore e Tuoro sul Trasimeno le location di riferimento di un evento che non potrà che attirare ancora più spettatori e lettori appassionati di libri gialli. Per questo a breve saremo già in grado di pubblicare il Bando di partecipazione per il 2024".