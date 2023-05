Gesenu adesso apre anche all’energia "Più vicini agli utenti con servizi su misura"

Gesenu Energia ha inaugurato la sede dell’azienda in via del Rame 30 a Ponte Felcino. L’obiettivo è quello di fornire un’assistenza capillare e costante al cliente che potrà sempre rivolgersi a operatori presenti sul territorio. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco Andrea Romizi, del consigliere delegato Gesenu Luciano Piacenti e dell’amministratore Unico Gesenu Energia Virgilio Puletti. Gesenu Energia nasce dalla tradizione già consolidata nel settore dell’igiene urbana di Gesenu Ambiente, e si basa interamente sull’appartenenza e sul presidio del territorio con costante vicinanza al cliente per assisterlo e tutelarlo. È proprio la nuova sede il fiore all’occhiello di tale progetto: da oggi i cittadini potranno infatti trovare presenza e assistenza da parte degli operatori, senza esternalizzazione. Puletti: "I prodotti che vendiamo sono gli stessi che vendono altri operatori. Noi ci atteniamo ai principi di correttezza e trasparenza".