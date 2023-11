Gesenu ad Ecomondo. Confronto con i Comuni

Ieri al terzo giorno di partecipazione del Gruppo Gesenu a Ecomondo sono stati protagonisti i comuni e l’aspetto tributario della gestione dei rifiuti. Una rappresentanza dei Municipi di Deruta, Fiumicino, Marsciano, Torgiano, Todi, Piegaro, Umbertide ha incontrato i vertici aziendali e i tecnici per confrontarsi sulle novità del pacchetto recentemente adottato da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in tema di riscossione e sull’applicazione della tariffazione presuntiva e puntuale dei rifiuti.

"Per quanto riguarda gli incontri che ci sono stati a tema tariffazione puntuale - ha detto Luciano Piacenti consigliere delegato Gesenu – sono stati esaminati gli aspetti legati alle ultime novità date da Arera e si è riflettuto sulle novità e sulle modalità di applicazione. Tale riflessione è stata fatta tenendo a mente che l’obiettivo è quello di arrivare alla definizione della tariffazione puntuale che, come si sa, è il principio cardine che permette ai cittadini di pagare effettivamente in base a quanto si è prodotto di rifiuto, raggiungendo così una condizione ottimale".

"La riorganizzazione dei servizi attuata in vari comuni del Trasimeno - ha detto Alessio Lutazi Consigliere Delegato Tsa – ha consentito agli stessi il raggiungimento di eccellenti performance in termini di raccolta differenziata e indici di riciclo, oltre che ad una migliore offerta dei servizi". "Per me – ha detto Roberto Damiano consigliere delegato Sia – questo ruolo è un’esperienza nuova e sfidante nei confronti di un territorio molto ampio sia dal punto di vista dell’estensione dei comuni che della distanza tra di loro".