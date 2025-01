Germogli d’inverno Stagione di eventi a Perugia

Dopo le “Foglie d’Autunno”, per la cultura perugina arrivano i “Germogli d’Inverno“. E’ questo il titolo del nuovo cartellone di eventi, iniziative e spettacoli lanciato dall’assessorato comunale al turismo e allo spettacolo dal vivo che lo ha costruito insieme alle associazioni e agli operatori del territorio, creando un nuovo modello di comunicazione e condivisione delle iniziative che animano la città. "I germogli d’inverno – dice l’assessore Fabrizio Croce – sono propri di quelle piante maggiormente resistenti che fanno della stagione fredda il loro punto di forza, racchiudendo potenzialità e passioni che sono solo in attesa di essere accese. Nel nostro intento, rappresentano il simbolo di un nuovo inizio, la rinascita delle forme espressive anche in condizioni climatiche difficili e un desiderio di calore e di energia, proprio di chi non si arrende alla stagione avversa".

Le finalità e le forme di promozione del nuovo contenitore – che si è aperto in questi giorni e andrà avanti fino ad aprile – sono quelle già sperimentate con il precedente, declinate con i colori e i simboli della stagione invernale e prevedono uno strumento di supporto attraverso i canali di comunicazione dell’amministrazione. L’idea è infatti di offrire ai cittadini un punto di riferimento per essere informati su quanto accade in città nel corso della stagione con un programma costantemente aggiornato, che offre visibilità e continuità a tutti gli operatori e le associazioni cittadine.

Il cartellone si può consultare, giorno per giorno, sul sito turismo.comune.perugia.it. Per oggi c’è da segnalare la ripresa della stagione di teatro ragazzi al Teatro di Figura dove alle 17.30 va in scena la produzione del Tieffeu “Biancaneve“ spettacolo di figure e attori, diretto e interpretato da Giancarlo Vulpes con scenografia e figure di Ada Mirabassi (nella foto sotto) che rivisita la celebre fiaba in un grande libro che si apre a pop up. Al Teatro Bonucci di Colombella prende il via alle 17 “Fate“, il Festival Regionale di teatro per le famiglie con “Al Mare“, di e con Claudio Massimo Paternò della Compagnia Micro Teatro Terra Marique, per raccontare il viaggio di una formica (prenotazioni whatsapp al 3761636555). Domani alle 17.30 ecco le letture ad alta voce per bambini e bambine in doppia lingua (portoghese/Italiano) del Circolo Amerindiano in via Fratti, in arrivo anche le iniziative del Festival delle origini con il film “Nuovomondo“ di Crialese giovedì alle 19 allo Zenith. Tra gli eventi il 7 febbraio alla Sala dei Notari ci sarà il convegno “La figura femminile in letteratura, arte, musica cinema e non solo“ con la sindaca Vittoria Ferdinandi, Dacia Maraini (foto sopra), Francesca Cencetti, Fabio Melelli, Sandro Allegrini, Giuseppe Fabiano.

