Germano e Teardo a Terni con ’Il sogno di una cosa’

Per la rassegna “Suoni in Vera“ promossa da Degustazioni Musicali, arriva stasera a Terni Elio Germano (attore sempre molto apprezzato, in questi giorni al cinema con “Confidenza“ di Daniele Luchetti) che insieme a Teho Teardo porta in scena “Il sogno di una cosa“ di Pier Paolo Pasolini alle 21 al Teatro Secci, location che già ha ospitato i due artisti in altri spettacoli.

Per l’occasione Germano e Teho Teardo (nella foto) presentano una versione di parole e musica liberamente tratta dall’opera di Pasolini: l’intellettuale parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti. Vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario. “Il sogno di una cosa“ è il primo esperimento narrativo di Pasolini, scritto di getto negli anni dell’immediato dopoguerra, prima di “Ragazzi di vita“ e di “Una vita violenta“, ma pubblicato solo nel 1962, per questo il romanzo risulta essere al tempo stesso il romanzo d’esordio e di conclusione della stagione narrativa di Pasolini.

Biglietti in vendita sul circuito TicketItalia

Le attività proseguiranno a maggio, stavolta all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia con l’artista di culto d’oltreoceano Bonnie Prince Billy che presenterà il disco “Keeping secrets will destroy you“, in un evento che sancisce la nascita di nuovi legami e collaborazioni sul territorio regionale.