Generazioni a confronto. Al centro del festival ecco le politiche giovanili

Si parla di futuro con i giovani: tra università, lavoro, ambiente, cultura e tanti ospiti tra cui artisti come Leo Gassman e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, ma anche atlete, giornalisti e amministratori. Il 13 e 14 aprile prenderà il via il festival “Gen2Gen: generazioni in dialogo“, evento sul dialogo intergenerazionale dell’impresa sociale Generazione T in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno. Adriano Bertone, presidente di Generazione T, Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Giulio Cherubini, Sindaco di Panicale e la presidente della Regione Donatella Tesei, lo hanno presentato ieri a Palazzo Donini.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare nuovi canali di confronto, dove il dialogo intergenerazionale potesse svilupparsi senza barriere – dichiara Adriano Bertone –. La chiave per delle politiche giovanili di successo per noi risiede nella valorizzazione del dialogo intergenerazionale, ed è proprio per dargli il giusto peso che nasce l’idea del nostro festival. Analizzeremo ciò che è stato fatto in ambito di politiche giovanili a livello locale, regionale e nazionale, connetteremo generazioni diverse per costruire il futuro". "Dare ai nostri ragazzi le possibilità lavorative e di sviluppo che meritano è uno degli obiettivi per cui mi batto dal momento in cui sono stata eletta – le parole della presidente Donatella Tesei –. Il festival rappresenterà il culmine di una settimana pensata proprio per i giovani, ‘La settimana umbra dei giovani’, necessaria per stare accanto, come istituzioni, a coloro che porteranno avanti il futuro della nostra regione e dell’Italia".

"Con Generazione T la collaborazione è iniziata durante la pandemia – dichiara Giulio Cherubini, sindaco di Panicale –. A oggi continuiamo il nostro percorso con loro perseguendo un obiettivo comune: quello di trovare uno spazio, non solo fisico ma soprattutto politico, per riaffermare il diritto delle nuove generazioni di decidere in maniera attiva alle politiche di sviluppo dei territori". "Credo fortemente nel fatto che abbiano più forza delle passate generazioni nel costruire un futuro migliore per le politiche- dichiara Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago e Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno - Noi amministrazioni abbiamo dato loro la possibilità di avvicinarsi all’amministrazione."