“Gemellaggio“ nel nome del Natale. Castiglione e Cortona a braccetto

Sarà un Natale “gemellato“ con Cortona, quello di Castiglione del Lago. Si tratta di una formula del tutto inedita generata dall’accordo tra le due città “cerniera“ tra l’Umbria e la Toscana e che hanno deciso di promuovere in maniera congiunta gli eventi natalizi. Scelta fortemente voluta dai sindaci Matteo Burico e Luciano Meoni, primo cittadino di Cortona: "Sosteniamo un Natale senza confini per valorizzare le nostre iniziative con uno scambio reciproco", lo hanno annunciato ieri sancendo così l’accordo per la reciproca promozione delle iniziative di Natale. A Castiglione del Lago la manifestazione, organizzata dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago“ in collaborazione con l’amministrazione comunale, si aprirà il 7 dicembre con la cerimonia di accensione di “Luci sul Trasimeno – l’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua“ che quest’anno sarà arricchito dal “Wonder Show“, uno spettacolo di luci, colori e suoni che andrà in scena tre volte al giorno. Non mancheranno la pista sul ghiaccio, il tradizionale mercatino natalizio e il villaggio di Babbo Natale. Anche Palazzo della Corgna si vestirà a festa ospitando una mostra tematica con installazioni multimediali e laboratori per bambini. A Cortona gli eventi inizieranno il 30 novembre: confermato il video mapping in piazza della Repubblica, in arrivo una mostra di giocattoli d’epoca e di modellini a Sant’Agostino e una novità immersiva dedicata ai bambini a Palazzo Ferretti. Il sindaco Matteo Burico esprime "grande soddisfazione per questa collaborazione: Due comunità con un’identità culturale comune che, superando i confini amministrativi, si alleano per accrescere l’attrattività del territorio creando un’occasione di marketing territoriale e sviluppo economico".

Un esperimento davvero interessante per le due realtà, che già da qualche tempo tengono si tendono la mano, che tiene conto della contiguità territoriale e anche della mobilità per i turisti, locali e stranieri: è davvero minima la distanza tra i due capoluoghi e per un visitatore spostarsi dall’uno all’altro borgo è di fatto una piacevole occasione di visitare diverse attrattive in poco tempo. Tutto era iniziato in estate con il festival del cinema di Castiglione del Lago, che aveva organizzato a Cortona un suo evento, ossia una mostra dedicata a Banksy. La mostra, promossa dall’associazione Castiglione del Cinema di Castiglione del Lago sotto la guida di Luigi Meoni, si era svolta presso l’Auditorium Chiesa di Sant’Agostino a Cortona.