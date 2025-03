Gastroenterologia. Taglio del nastro per la nuova “rete“

All’ospedale Santa Maria di Terni ieri mattina è stata presentata la nuova rete gastroenterologica-endoscopica regionale ed è stato inaugurato il nuovo reparto di Endoscopia digestiva, epatologia e gastroenterologia.

"La nuova rete – scrive l’azienda ospedaliera ternana in un post pubblicato su Facebook – è stata progettata per offrire ai pazienti un sistema di cura più efficace e coordinato, riducendo le liste d’attesa e garantendo un percorso diagnostico e terapeutico più rapido e accessibile in tutta la regione.

Il nuovo reparto, situato al piano -1 del corpo centrale dell’ospedale, è stato realizzato nell’ambito di un progetto di ristrutturazione finanziato con fondi ex art. 20, per un totale di 2 milioni e 400mila euro".

"I lavori – precisano ancora dal Santa Maria – hanno interessato un’area di 585 metri quadrati e hanno previsto la creazione di tre sale operatorie, di cui una schermata per interventi con apparecchiature radiologiche, una sala risveglio centrale e spazi dedicati alla sterilizzazione delle apparecchiature e agli studi medici".

"Con questa riorganizzazione, l’ospedale Santa Maria di Terni – concludono su Facebook dall’azienda sanitaria – si conferma un punto di riferimento per la sanità regionale, potenziando la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai pazienti".