Galzerano saluta la Terapia intensiva di Perugia

Antonio Galzerano, uno dei medici più esperti della la Rianimazione di Perugia, lascia dopo 20 anni di attività l’ospedale del capoluogo umbro per ’trasferirsi’ nelle Marche. Il suo abbandono non è purtroppo l’unico che si è registrato in questi ultimi mesi e di certo l’Azienda ospedaliera del capoluogo perde un altro ’pezzo da novanta’. Tra i meriti del medico quello di essere stato in prima linea – come tanti altri suoi colleghi – durante il periodo della pandemia. "Ricorderò sempre la famiglia che la Terapia intensiva mi ha donato quando ero piccolo e avevo bisogno di crescere nella piena consapevolezza di questo mestiere - scrive Galzerano nel suo saluto sui Facebook -, ricorderò sempre la grande solidarietà umana dei miei colleghi, degli infermieri e degli Oss di cui mi sono sentito parte e che porterò sempre con me in un eterno fuoco che non potrà mai spegnersi nell’affetto che ci siamo reciprocamente donati e che sento vivo nell’anima".