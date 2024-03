’Galà in villa’ con Laura Chiatti e Marco Bocci

SAN GIUSTINO – A Villa Magherini Graziani di San Giustino con la musica e le atmosfere di Capri, quelle che il musicista Guido Lembo ha reso celebri e la cui eredità artistica è stata raccolta da Gianluigi Lembo. Proprio al figlio d’arte è stata affidata la colonna sonora del "Gala di Carnevale", una notte magica che ha dato il benvenuto a soci, amici e ospiti del mondo del cinema come Laura Chiatti e Marco Bocci. La serata, organizzata dal Rotary Club di Città di Castello, presieduto da Michele Cacioni, aveva lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di moderne attrezzature sanitarie da donare alla residenza per anziani Muzi Betti. Maschere e tamburelli per tutti in una serata elegante, balli e danze scatenate sulle note suonate dall’Anema e Core Band che, a partire dalla cena e per oltre due ore e mezza, ha ricreato l’atmosfera magica caprese. Poi è toccato al dj Matteo Berrettoni.