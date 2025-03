Gabriele Damiani eletto nuovo presidente Avis

GUBBIO – Il ramo associazionistico è una risorsa fondamentale per il territorio eugubino, e una delle associazioni attive da tempo, l’Avis Gubbio, ha rinnovato pochi giorni fa il proprio consiglio direttivo. Il nuovo presidente è Gabriele Damiani, già consigliere comunale, che succede così a Loris Ghigi, in carica per gli otto anni precedenti. "Dopo 20 anni di militanza avrò l’onore di presiedere l’Avis Gubbio. - commenta il neo eletto Damiani - Torno ad un impegno nel volontariato con un nuovo Consiglio Direttivo che saprà sicuramente essere all’altezza di quello precedente".

Avis Gubbio già nell’assemblea ordinaria dello scorso 23 febbraio, aveva nominato il nuovo consiglio direttivo, composto da Loris Ghigi, Giorgio Meniconi, Katia Bianconi, Giacomo Castellani, Sauro Fiorucci, Alessandro Pauselli, Romano Graziani, Francesco Pelicci, David Stocchi, Remo Ragni, Alfredo Fioriti, Leonardo Fratini, Assunta Bagagli, Romina Fumanti e dal presidente Damiani. La squadra ora è pronta per portare avanti tante iniziative e progetti di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue ed emoderivati.