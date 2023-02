Furto in tabaccheria, i carabinieri individuano il presunto autore

Carabinieri

Perugia, 15 febbraio 2023 – I carabinieri della stazione di Gubbio hanno individuato il presunto autore del furto commesso presso la tabaccheria di via della Repubblica avvenuto durante la notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio: si tratta di un uomo di 41 anni già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, dopo aver forzato e spostato il distributore automatico presente all'interno della vetrina dell'esercizio commerciale, si era introdotto all'interno del locale passando da un buco della saracinesca, trafugando poi tabacchi, gratta e vinci e contanti per un valore totale di quasi diecimila euro. Immediata l'inizio dell'attività di indagine dei Carabinieri di Gubbio che, a seguito della denuncia sporta dal titolare, hanno acquisito le telecamere presenti in zona e da subito individuato il possibile sospettato, in particolare dai tratti somatici e alcuni capi di abbigliamento indossati.

L’indagine

L'indagine è proseguita seguendo i movimenti dei gratta e vinci rubati. Infatti, sono stati svolti accertamenti presso la società che si occupa della distribuzione dei biglietti, grazie ai quali è stato possibile individuare i luoghi in cui le vincite relative ai gratta e vinci di provenienza illecita sono state riscosse. Così, una volta sequestrati i gratta e vinci riscossi, sono state acquisite le immagini degli esercizi commerciali eugubini in cui il presunto autore ha incassato le vincite.

Grazie agli ulteriori filmati acquisiti, è stato possibile confermare i sospetti dei Carabinieri indirizzati sempre alla medesima persona, la quale in giornate diverse si era recata presso le attività del territorio per riscuotere oltre 40 tagliandi. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.