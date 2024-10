Furto in auto. Poi spende duemila euro con le carte di credito rubate

La Polizia Locale di Corciano ha denunciato un 21enne alla Procura della Repubblica di Perugia per furto, al termine di un’indagine approfondita su episodi di microcriminalità nel comune. Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria, dopo aver ricevuto la denuncia da parte di un cittadino che aveva subito il furto di un marsupio dalla propria auto, hanno avviato le indagini ricostruendo i movimenti del sospettato.

Il fatto risale a quando il derubato, dopo aver parcheggiato la sua auto in una via pubblica di Corciano, al ritorno l’aveva ritrovata aperta. Il suo marsupio, che conteneva il telefono cellulare, il portafoglio con documenti, contanti e carte di credito era sparito. Immediatamente, la vittima si è diretta al comando della Polizia Locale per denunciare l’accaduto, dando così il via alle indagini. Gli agenti hanno subito tracciato le operazioni sospette sulle carte di credito rubate, da cui è emerso che, poco dopo il furto, erano stati effettuati vari pagamenti e prelievi presso sportelli situati nella zona di Corciano, per quasi 2.000 euro. Le transazioni comprendevano anche due rifornimenti di carburante, in diverse stazioni di servizio di Perugia. Per completare il puzzle gli agenti hanno esaminato i filmati delle telecamere di banche e benzinai.

La verifica delle immagini ha permesso di risalire a un volto compatibile con quello del sospettato, individuato mentre effettuava i prelievi e i pagamenti con le carte rubate. Un’ulteriore conferma è arrivata dall’analisi delle celle telefoniche, incrociate con i movimenti registrati, permettendo alla Polizia Locale di completare il quadro indiziario. Con questi elementi, è stato identificato il 21enne come responsabile del furto e denunciato denuncia per furto aggravato.